ATP voegt vier toernooien aan tenniskalender toe

In Keulen zijn in oktober achtereenvolgens twee indoortoernooien op hardcourt. Op Sardinië in Italië is in dezelfde maand een graveltoernooi en Nursultan organiseert eind oktober een indoortoernooi op hardcourt. De vier evenementen hebben een licentie gekregen voor alleen dit jaar.

„Het toevoegen van nieuwe evenementen aan de kalender is een positieve stap gezien de vele uitdagingen waar onze sport dit jaar mee te maken heeft gehad. Ik wil alle organisatoren van de toernooien op de kalender bedanken”, zegt Andrea Gaudenzi, voorzitter van de ATP.

Onder voorbehoud

„Ons doel was om extra kansen te creëren voor spelers en ook onze fans entertainment te bieden. Uiteraard op een veilige en praktische manier.” De speelkalender is onder voorbehoud. De ATP zegt de ontwikkelingen rond het virus in de gaten te houden.