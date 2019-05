PSV: ’Vertrek Bergwijn naar Ajax onbespreekbaar’

Volgens hem heeft Ajax zich ook nog niet voor de 21-jarige aanvaller gemeld.

Bergwijn genoot zijn opleiding bij Ajax en was dit seizoen vooral in de eerste helft van het seizoen uitstekend op dreef. Hij wekte belangstelling van meerdere buitenlandse clubs en wil graag snel duidelijkheid over zijn toekomst. De aanvaller staat open voor een nieuw avontuur maar zijn contract in Eindhoven loopt pas in de zomer van 2022 af.

Volgens de zaakwaarnemer van Bergwijn is Ajax serieus geïnteresseerd in de vijfvoudig international”, meldde De Telegraaf maandagavond al.

PSV wil de hoofdprijs voor de talentvolle aanvaller. De formatie uit Eindhoven denkt dat de Amsterdammer meer kan opleveren dan Memphis Depay, die vier jaar geleden voor zo’n 35 miljoen euro naar Manchester United vertrok.

Ajax neemt na de kampioenswedstrijd van woensdag tegen De Graafschap afscheid van Frenkie de Jong. De middenvelder vervolgt zijn loopbaan bij FC Barcelona. Aanvoerder Matthijs de Ligt heeft de topclubs voor het uitkiezen. Hakim Ziyech, Donny van de Beek en David Neres hebben zich in de Champions League eveneens in de kijker gespeeld.

Directeur voetbalzaken Marc Overmars van Ajax wil ook voor volgend seizoen een kwalitatief sterke selectie samenstellen. André Onana, Nicolas Tagliafico, Noussair Mazraoui en Klaas-Jan Huntelaar hebben hun contract onlangs verlengd. Răzvan Marin, Kik Pierie en Kjell Scherpen zijn de eerste versterkingen voor Ajax. De club heeft ook veel belangstelling voor de Noorse aanvaller Martin Ødegaard en Argentijnse verdediger Lisandro Martínez.

Bekijk ook: Ajax moet diep in buidel tasten voor Bergwijn