Spookdoelpunt op de Spelen: arbitrage mist goal ijshockeysters Finland

De arbitrage miste in de slotfase van de wedstrijd een zuivere goal van de Finnen. Terwijl Susanna Tapani na een redding van de Amerikaanse keepster de puck in de rebound binnentikte, lieten de scheidsrechters gewoon doorgaan. De puck was razendsnel in en uit het doel gegaan, waardoor het doelpunt gemist volledig aan de aandacht van de wedstrijdleiding ontsnapt was.

Pas na een Fins protest werd de situatie herbekeken en was de conclusie van de VAR dat het inderdaad een doelpunt was. Daarop werd de klok teruggezet naar 2.20 en de stand aangepast naar 5-2 voor de Verenigde Staten, wat uiteindelijk ook de eindstand was.

Het bewuste moment begint na 2:00.

Beelden: Discovery/Eurosport

Schrijf je in voor de Telesport nieuwsbrief en ontvang dagelijks het laatste olympische nieuws.