Missie Bernhard van Oranje geslaagd

Het initiatief om de Formule 1 terug te halen naar Nederland kwam van de prins, zelf verwoed autocoureur én mede-eigenaar van het circuit. Hij kreeg directeur Robert van Overdijk enthousiast en het duo presenteerde in november 2017 een haalbaarheidsonderzoek met een positieve uitkomst. Ze rekenden op succes vanwege de populariteit van Max Verstappen.

Precies een jaar later kreeg Circuit Zandvoort het aanbod van Formula One Management (FOM) om in 2020 een race te organiseren. Een maand daarvoor was toenmalig wedstrijdleider Charlie Whiting op het circuit in de Noord-Hollandse badplaats voor een inspectie en hij had betrekkelijk weinig aan te merken. Het circuit kon naar zijn mening met vrij eenvoudige ingrepen Formule 1-waardig worden gemaakt.

Het aanbod betekende dat het circuit op zoek moest naar 30 tot 40 miljoen euro. Dat geld moest uit de particuliere sector komen, want de regering weigerde een subsidie van 5 miljoen euro per jaar toe te kennen. Wel kwam de gemeente Zandvoort over de brug met een investering van 4 miljoen euro. Het geld wordt besteed aan een betere bereikbaarheid van het circuit.

Een deel van de miljoenen is bestemd voor verbeteringen aan de racebaan, tribunes, paddock en persvoorzieningen. De grootste hap gaat echter naar eigenaar Liberty Media van de Formule 1, die 20 miljoen vraagt van een organisatie om als gastheer te mogen optreden van een race. Die ’fee’ moet ieder jaar worden afgestaan en is voor veel circuits een zware financiële last. Liberty Media eist tegenwoordig ook een stevig randprogramma, vaak zijn dat optredens van bekende artiesten.

De nabijheid van luchthaven en randstedelijke horeca gaf de badplaats een streepje voor op Assen, dat lang volhield ook in de race te zijn voor het houden van de Dutch Grand Prix.