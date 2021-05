Seizoen De Graafschap eindigt in mineur na uitschakeling in de play-offs door Roda JC

Compleet lamgeslagen waren de Superboeren woensdagavond rond de klok van elf. De ploeg die twee jaar lang vrijwel onafgebroken op de tweede plek had gestaan greep toch weer naast promotie. Waar De Graafschap vorig seizoen samen met SC Cambuur de dupe was geworden van het stilleggen van de competitie vanwege corona en de daarop volgende beslissing van de KNVB om geen promotie toe te passen, daar liet de ploeg uit Doetinchem het ditmaal zelf liggen. Het 0-0 gelijkspel tegen Helmond Sport was onvoldoende en op de 38e speeldag snoepte Go Ahead Eagles de tweede plek af en daarmee de promotie naar de Eredivisie.

De grote vraag voor het duel met Roda JC was hoe de spelers van De Graafschap de deceptie verwerkt zouden hebben. Ook de krachtmeting met de nummer acht van de reguliere competitie verliep aanvankelijk teleurstellend voor De Graafschap, want al snel kwam Roda JC met 0-1 voor. Door een misverstand aan de zijde van de thuisploeg kreeg Patrick Pflücke vrije doortocht en de Duitser lanceerde oud-Feyenoorder Dylan Vente (0-1).

Veerkracht

Dat De Graafschap een ploeg is met veel karakterspelers bleek daarna, want de Superboeren lieten de kop niet hangen en knokten terug. Het was uitgerekend Daryl van Mieghem, die een grote rol speelde bij het misverstand dat de 0-1 inleidde, die voor een snelle gelijkmaker tekende. En op aangeven van Clint Leemans kopte Ted van de Pavert, de langste van de vele boomlange De Graafschap-spelers, tegen het net.

Daarna verzuimde De Graafschap de wedstrijd definitief naar zich toe te trekken. Roda JC opereerde flets en de thuisploeg kreeg voldoende kansen om de wedstrijd in het slot te gooien, maar De Graafschap liet Roda in leven. Dat bleek een dure fout, want in de tweede helft richtte de ploeg van trainer Jürgen Streppel zich op. Het was de pijlsnelle aanvaller Thijmen Goppel (ex-ADO Den Haag), die De Graafschap tot tweemaal toe pijnigde. Wat volgde was net zo’n wanhopig slotoffensief van de ploeg van Snoei als afgelopen woensdag met veel power en weinig vernuft, maar ook ditmaal viel de bal niet goed.

Daarmee is de Eredivisiedroom van De Graafschap definitief uiteengespat en wordt het uithuilen en opnieuw beginnen voor de Achterhoekers. Roda JC vervolgt de play-offs woensdag tegen de winnaar van Almere City-NEC, dat later vanavond wordt gespeeld.