’Bergwijn appte al met Ajax-spelers’

Ajax zal woensdagavond in Doetinchem de titel officieel bemachtigen. Tijdens de laatste speelronde kan het namelijk nauwelijks nog misgaan voor de ploeg van trainer Erik ten Hag. De Amsterdammers hebben een voorsprong van drie punten op PSV en daarnaast een veel beter doelsaldo van +14 ten opzichte van de regerend kampioen uit Eindhoven. Ajax speelt tegen De Graafschap en PSV krijgt Heracles Almelo op bezoek.

Zo pakt Ajax dit seizoen de dubbel. Eerder veroverde de Amsterdamse club al de nationale beker. In de finale werd Willem II met 4-0 verslagen. Ook in Europa baarde Ajax opzien. Bijna stond de stuntploeg, nadat eerder al titelverdediger Real Madrid en grootmacht Juventus werden uitgeschakeld, in de gedroomde eindstrijd van de Champions League. In de 96e minuut van de return tegen Tottenham Hotspur liep op woensdagavond 8 mei alles toch anders. Lucas Moura bezorgde de Spurs alsnog de 2-3 overwinning en maakte voor de Engelsen zo de eerdere 1-0 nederlaag onschadelijk. De ontgoocheling bij Ajax was groot. Met de titel, de beker en de halve finales in de Champions League kunnen de Amsterdammers toch zeker terugkijken op een prachtig seizoen.