Verstappen: ’Dat maakt racen op Zandvoort spannend’

„Het is een vrij snelle baan en het is bovendien altijd goed en spannend om nieuwe races op de kalender te hebben.”

Verstappen heeft met 1.19,511 het officieuze ronderecord staan op het circuit van Zandvoort. Die ronde zette hij neer in een RB8. „Ik vind het circuit een beetje lijken op dat van Suzuka omdat het door dezelfde persoon is ontworpen. Daardoor zie ik dat de karakteristieken overeenkomen”, zegt Verstappen.

„Ik heb hier enkele rondjes in een F1-bolide gedaan en het circuit is echt best wel een uitdaging”, legt hij uit. „Je hebt enkele snelle hellende bochten en sommige plekken zijn best krap. Zonder uitloopstroken is het lastig om je limiet te vinden. Op andere circuits is het misschien gemakkelijker, maar dat maakt racen hier ook spannend.”