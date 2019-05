UAE haalt renner uit Giro na afwijkende bloedwaarden

„Volgens het interne reglement wordt de renner nu geschorst om extra onderzoeken te ondergaan, zodat we de oorzaak van de ongewone resultaten kunnen achterhalen”, laat de ploeg in een verklaring weten.

Molano kwam na vorig seizoen over van de ploeg Manzano Postobon en boekte dit jaar een zege in de Ronde van Colombia. Daar versloeg de 24-jarige Colombiaan Julian Alaphilippe in de sprint. Emirates had hem meegenomen naar de Giro voor de sprinttrein van landgenoot Fernando Gaviria.