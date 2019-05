Zandvoort, circuit met rijk en berucht verleden

De fundamenten van de racebaan door de duinen in de Noord-Hollandse badplaats zijn in de Tweede Wereldoorlog gelegd door de Duitse bezetters. Het circuit kwam na de oorlog gereed en op 7 augustus 1948 vond de eerste autorace plaats, toen nog onder de naam Grand Prix van Zandvoort. Prins Bira van Siam won in een oude Maserati.

Vier jaar later maakte de Grand Prix van Nederland voor het eerst deel uit van het officiële wereldkampioenschap Formule 1. De Italiaan Alberto Ascari schreef in 1952 de première op zijn naam. Hij luidde een tijdperk in waarin de Formule 1 bijna jaarlijks terugkeerde in Zandvoort en grote namen in de autosport hun rondjes reden op het lastige circuit, met daarin de beruchte Tarzanbocht, Hunserug en Scheivlak.

De Brit Jim Clark won vier keer, zijn landgenoot Jackie Stewart triomfeerde driemaal. Ook de Oostenrijker Niki Lauda wist drie keer te winnen. Beroemde racehelden als James Hunt, Alain Prost, Nelson Piquet, Jacky Ickx, Mario Andretti, Jack Brabham en Juan Manuel Fangio staan op de erelijst vermeld. De Oostenrijker Lauda was in 1985 de laatste winnaar van de Grote Prijs van Nederland.

Dodelijke ongevallen maken ook deel uit van de historie in Zandvoort. Zo werd in 1970 de Grote Prijs van Nederland overschaduwd door het noodlottige ongeval van Piers Courage. De Britse coureur schoot van de baan en overleed ter plaatse. In 1973 kwam opnieuw een Britse coureur om het leven. Roger Williamson vloog tijdens de grand prix van de baan en zijn auto vatte vlam. Williamson was niet meer te redden.

Het circuit heeft een aantal bochten die zijn vernoemd naar Nederlanders, zoals de Hunserug (bestuurder KNMV), Hugenholtzbocht (voormalig directeur circuit), Gerlachbocht (in 1957 eerste verongelukte coureur), Slotemakerbocht (grondlegger race-opleidingen op Zandvoort, verongelukt in 1979) en Arie Luyendijkbocht (tweevoudig winnaar Indy 500).