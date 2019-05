’Roglic en Yates kunnen hier winnen’

In 223 kilometer rijden de renners in de 4e etappe van de Giro d’Italia van Orbetello naar Frascati, een stad even ten zuidoosten van Rome. Veel vals plat, tot glooiende wegen onderweg en de laatste 5 kilometer loopt met een slordige 4 procent op.

„Vooral de aankomst gaat interessant worden. En dan met name voor de sprinters. Ik denk dat het voor sommige van deze rappe mannen, zoals Viviani, iets te lastig gaat worden”, meent de voormalig renner van Rabobank en ONCE.

Tijdsverschillen

Hij vervolgt: „Het is wellicht een goede aankomst voor een renner als Caleb Ewan. Maar het is een lange rit, ruim 200 kilometer gaat erin hakken. De vraag is ook: wat doet Jumbo-Visma met het verdedigen van de roze leiderstrui van Roglic?”

Erik Breukink Ⓒ ANP

Breukink vraagt zich vooral af hoe graag Jumbo de trui wil behouden de komende dagen. „Wie gaat de koers controleren? Jumbo wil niet per se de roze trui verdedigen en gaan zeker niet de hele dag op kop rijden. Of er een groepje kan wegrijden hangt ook echt af van de andere ploegen.”

Toch heeft de oud-renner wel een favoriet op het oog. „Diego Ulissi is een kanshebber voor de dagzege. Maar dan moet de koers wel gecontroleerd worden. Maar ook de klassementsrenners moeten opletten. Let wel: Roglic en Yates kunnen ook de sprint winnen van zo’n groep, hebben ze al bewezen. En dat kan meteen weer tijdsverschillen opleveren.”