Zandvoort rekent op 200.000 bezoekers

„Ik verwacht dat de belangstelling groter is dan het aanbod, maar de kaartverkoop verloopt normaal. Iedereen krijgt de kans om een kaartje te kopen”, zegt sportief directeur Jan Lammers.

De bereikbaarheid van het circuit blijft problematisch, ook al heeft de gemeente Zandvoort toegezegd de aanvoerwegen naar het circuit in de Noord-Hollandse badplaats aan te passen. „Verkeersdrukte is onontkoombaar en wie in de file wil staan, kiest daar toch ook zelf voor. Er zijn andere manieren om naar Zandvoort te komen. Trein en bus rijden nog net niet de pitstraat in, maar station en halte zijn zeer dichtbij. En de gemeente gaat er zwaar op inzetten dat de mensen met de fiets komen.”

