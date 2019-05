Makkelie VAR bij Champions League-finale

De 36-jarige Makkelie wordt bijgestaan door VAR-assistenten Pol van Boekel en de Duitser Felix Zwayer. Makkelie was vorig jaar ook al VAR op het WK in Rusland.

Skomina had twee jaar geleden de leiding bij de eindstrijd van de Europa League tussen Manchester United en Ajax. In 2012 floot hij al de Europese supercup tussen Chelsea en Atlético Madrid. De Sloveen wordt geassisteerd door landgenoten Jure Praprotnik en Robert Vukan. De Spanjaard Antonio Mateu Lahoz is de vierde official.