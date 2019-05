Trots overheerst bij prins Bernhard

„Lang is gezegd dat het niet mogelijk was, maar nu gaat het toch echt gebeuren. Ik ben trots en blij, het voelt ook nog een beetje onwerkelijk”, zei de prins in de paddock van het circuit in de duinen.

Als mede-eigenaar van het circuit was hij een van de initiatiefnemers om de koningsklasse van de autosport naar Nederland te halen. Bernhard zag in de populariteit van Max Verstappen een grote kans om het plan waar te maken. Hij noemde het in november 2017 niet reëel dat het in 2020 al zou gebeuren. „Het waren soms moeilijke onderhandelingen ik heb heel vaak gedacht dat het er niet in zat, maar het is uiteindelijk toch gelukt. We hebben er met een heel team hard aan gewerkt, het is geweldig dat dit mogelijk is gemaakt.”