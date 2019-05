TT Assen feliciteert Zandvoort met Formule 1

Noordelijke ondernemers trokken samen op met een spraakmakende campagne om de grootse race naar Drenthe te krijgen. Business Club Grand Prix Assen plaatste banners op strategische plekken, lanceerde de kreet ‘Hup Assen!’ en mobiliseerde social media. Er is een beetje teleurstelling, maar blijdschap over de terugkeer van F1 naar ons land. ,,We zijn toch zeker ook fans van de Formule 1. Wij zagen Assen als de beste plek. Nu feliciteren we Zandvoort’’, aldus Joost van Keulen namens de groep liefhebbers van de Formule 1. Hij is dinsdag alweer op het TT Circuit te vinden. ,,We hebben gelijk een offerte verstuurd naar Zandvoort, om er met zijn allen straks heen te gaan. We gaan door.’’

Oud-wethouder van Groningen Van Keulen ziet vooral de zonnige kant van maandenlang zwoegen: ,,We hebben zeven miljoen mensen bereikt via met name de social media. En we gaan met deze groep mogelijk door. We hebben leden en gaan met hen binnenkort praten over de toekomst.’’ In ieder geval is er de bedoeling gezellig met volle bussen naar het kersverse topevenement te koersen.

Gedeputeerde Henk Brink (VVD) kijkt ondanks alles positief terug op de langere noordelijke campagne. ,,Gefeliciteerd, Zandvoort! Het is balen, we hadden veel sympathie. Er was veel steun, ook uit gemeenten. Maar het sentiment blijft voor mij positief.’’ De provincie trok er twee jaar flink aan, bracht allerlei partijen bijeen. ,,We wisten dat het kon, dat we zeg op negen van de tien punten goed scoorden. We hadden het graag gehad. Drenthe kan trots zijn, er gebeurt sowieso veel op het TT Circuit.’’

’Gaaf’

In de Drentse hoofdstad is een eindje verder op het gemeentehuis het gemeentebestuur even trots hoe Assen zich ondanks de afloop liet gelden. ,,Het is hartstikke gaaf dat de race naar Nederland komt. Felicitaties zijn op zijn plaats!’’, zegt wethouder Roals Leemrijse (VVD) van Assen, thuisstad van het TT Circuit en daarmee tweewielerhistorie. ,,Het is wel jammer dat het niet hier komt, maar we hebben wel laten zien waartoe we hier in staat zijn. Dat is goed voor het Noorden.’’

Leemrijse is dus blij met de schijnwerpers die een tijdje extra op Assen gericht waren. ,,De Business Club ging uit van eigen kunnen, dat vond ik positief. De club zorgde voor reuring. Ze zette de regio op de kaart met aansprekende acties met humor.’’

Nederlaag

Racefans hoeven Assen niet te laten voor wat het is. Juist volgende maand is de eigen en unieke TT alweer en in juli populaire DTM-races. Het bestuur van het TT Circuit ziet F1 na de ‘nederlaag’ dan ook als gepasseerd station. ,,Heel knap dat Zandvoort het weer naar Nederland heeft gehaald’’, liet voorzitter Arjan Bos weten. Assen was vol zelfvertrouwen, overtuigd dat het noordelijke topcircuit het miljoenenspektakel aankon. ,,Maar het kon niet op tegen Amsterdam, nostalgie en historie. We waren een goed en veilig alternatief. We wensen ze nu heel veel succes.’’