Van den Brom wil in stijl afscheid nemen

Nee, eigenlijk wilde Van den Brom na zijn allerlaatste perspraatje nog niet terugblikken op de bijna vijf seizoenen die hij als trainer van AZ actief is geweest. Die terugblik staat komende donderdag gepland. Toch keek de naar FC Utrecht vertrekkende coach, de langst dienende trainer in de clubhistorie, na enig aandringen terug op een succesvolle periode waarin AZ vier keer in vijf jaar tijd Europees voetbal afdwong.

Nooit eindigde Alkmaar Zaanstreek onder Van den Brom lager dan de zesde plaats. Tweemaal werd AZ derde en evenzovele keren werd het vierde, zoals dit seizoen. Ook stond Van den Brom tweemaal in de (verloren) bekerfinale. Zijn hoogtepunt? ,,De derde plaats tijdens mijn eerste seizoen.”

Fantastische start

Van den Brom werd op 26 september 2014 aangesteld als opvolger van Marco van Basten. ,,We stonden twaalfde toen ik binnenkwam. Op de laatste speeldag wonnen wij uit bij Excelsior, terwijl Feyenoord in Zwolle verloor. Daardoor waren we direct geplaatst voor Europees voetbal. Daar had helemaal niemand op gerekend.”

Het was één van de vele mooie momenten die de voormalige profvoetballer van onder andere Vitesse en Ajax in Alkmaar beleefde. ,,De 3-2 zege op Zenit in 2016, waardoor we overwinterden in de Europa League, mocht er ook zijn. Net als de bekerfinales. Okay, we verloren ze allebei, maar toch waren dat bijzondere momenten.”

Voor Van den Brom bestaat het trainersvak niet alleen uit het wegen van resultaten. ,,Ik kan echt genieten van het doorontwikkelen van zelf opgeleide spelers. Om die jonge gasten erbij te halen en een kans te geven. Dat is dankbaar werk.” Dan is daar nog het lijstje van spelers die onder de 52-jarige coach voor recordbedragen werden verkocht.

De transfers van Vincent Jansen, Wout Weghorst en klapstuk Alireza Jahanbakhsh deden de kassa rinkelen. Van den Brom: ,,Maar d’r zaten ook miskleunen tussen, zo eerlijk moet ik zijn. Daar ben ik ook bij geweest.”

Bevrijding

Na de veelbesproken 1-0 zege op PSV werd Van den Brom afgelopen zondag gejonast door zijn spelers. De zege was goed voor een ticket voor het kwalificatietoernooi van de Europa League, maar zorgde bij Van den Brom ook voor bevrijding: nog nooit had AZ onder zijn leiding een punt gepakt tegen de Eindhovenaren. ,,Die negatieve reeks tegen de topclubs irriteerde mij sowieso mateloos. Iedere keer werd ik eraan herinnerd.”

Niet alleen in de media, zo vertelde Van den Brom na zijn allerlaatste AZ-training. Zelfs de directie sprak hem er op aan. ,,Dan zat ik weer voor een evaluatie bij Max Huiberts en Robbert Eenhoorn. Dan was het van: wéér niet gewonnen van een topclub! Wat gaan we daar aan doen? Nu kan ik er om lachen, maar geloof me: het heeft me enorm dwars gezeten.”

Goed afsluiten

Voordat Van den Brom als aandachtig toeschouwer zal plaatsnemen bij de play-offduels van zijn aanstaande werkgever FC Utrecht, wil de trainer nog één keer winnen met AZ. De zege op PSV heeft zijn tol geëist. ,,Ouwejan, Vlaar en Maher hebben pijntjes, zijn allesbehalve zeker voor morgen. En Til is geschorst. Maar dat betekent niet dat we geen winnend elftal op de been kunnen brengen. Ik wil in stijl afscheid nemen. Dat wilde ik zondag en dat wil ik morgen.”

En dan zit de klus er voor hem op. Vrijdag neemt AZ in besloten kring afscheid van zijn hoofdtrainer. Van den Brom: ,,Dat zal voorlopig de laatste keer zijn dat ik in het stadion kom. Wat dat betreft was het een rare week. Tot PSV had ik dat gevoel nog helemaal niet. Maar vanaf maandag wel. Het was een aaneenschakeling van de laatste keer dit en de laatste keer dat.”