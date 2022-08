Schalke 04 huurt Sepp van den Berg van Liverpool

Na zijn stormachtige entree in de hoofdmacht van PEC Zwolle – hij maakte op zijn zestiende al zijn profdebuut –werd Van den Berg aangetrokken door Liverpool, maar verder dan vier bekerduels voor The Reds is de jeugdige verdediger nog niet gekomen.

Na twee seizoenen op huurbasis bij Preston North End in de Championship vervolgt Van den Berg zijn carrière in de Bundesliga bij Schalke 04, waar hij landgenoot Thomas Ouwejan treft. De verdediger, die zowel rechts als centraal uit de voeten kan, maakte voor Preston North End de benodigde kilometers in een loodzware competitie. Van den Berg groeide al er snel uit tot basisspeler en speelde in anderhalf seizoen liefst 66 officiële duels voor de Engelsen.

Bij Liverpool is men zeer te spreken over de manier waarop Van den Berg zich ontwikkelt. De interesse van een club uit een topcompetitie kwam dan ook niet uit de lucht vallen en de contractverlenging bij de Engelse grootmacht is een beloning.

In bijzijn van zijn zaakwaarnemer Frank Schouten ondertekende de Zwollenaar donderdagmiddag zijn huurcontract. „We zijn erg blij dat Sepp ondanks de enorme concurrentie voor ons heeft gekozen. Met hem hebben we een snelle centrale verdediger gekregen die goed is in één-tegen-één-duels en voetballend sterk is”, zegt sportief directeur Rouven Schröder.