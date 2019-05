Ten Hag: ’Met stijl en klasse afsluiten’

Ajax verdedigt in de laatste speelronde een voorsprong van drie punten en veertien doelpunten op PSV, dat afsluit met een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. „Natuurlijk staan we er heel goed voor”, erkende Ten Hag. „Maar ik had gisteren nog Kees Rijvers aan de lijn”, doelde hij op de bondscoach die met het Nederlands elftal het EK van 1984 miste omdat Spanje met 12-1 wist te winnen van Malta. „Meer hoef ik hoef ik niet te zeggen toch?”

David Neres kan woensdagavond mogelijk met Ajax de kampioenswedstrijd tegen De Graafschap spelen. De aanvaller is zo goed als hersteld van een hamstringblessure. „We werken er wel aan”, vertelde trainer Ten Hag. „Maar we moeten het even bekijken en met de dokter praten. Daarna hakken we een knoop door.”