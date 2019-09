Luiten wil stadionsfeer op golfbaan

Joost Luiten toont na een dramatische start veerkracht op het KLM Open. Hij heeft nog altijd uitzicht op een hattrick aan zeges. Ⓒ foto’s ANP

BADHOEVEDORP - Saai is het nooit met Joost Luiten in het KLM Open. Hoe je het ook wendt of keert, de tweevoudig winnaar is dé man die iedereen aan het werk wil zien. Een jaar nadat hij zich afmeldde vanwege een polsblessure zorgde de 33-jarige Bleiswijker in elk opzicht voor sensatie. Hij kwam op The International dramatisch uit startblokken, raakte een toeschouwer, om zijn eerste ronde daarna met (sier)vuurwerk te voltooien.