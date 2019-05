Bergwijn: ’Ik ben gelukkig bij PSV’

De Telegraaf meldde eerder dat Bergwijn in beeld is bij Ajax. De Amsterdammers hebben al contact gehad met de zaakwaarnemer van de 21-jarige aanvaller. „Zoals ik al eerder heb aangegeven: na het seizoen ga ik nadenken over mijn toekomst,” aldus Bergwijn op de website van PSV.

PSV heeft inmiddels laten weten dat een verkoop van Bergwijn aan Ajax onbespreekbaar is.

Bekijk ook: Ajax moet diep in buidel tasten voor Bergwijn