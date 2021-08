Kiran Badloe gaat na blauwe pijl voor een matje

Het beroemde matje was vooral populair in de jaren ’80 van de vorige eeuw en zou een ode zijn aan zijn coach Aaron McIntosh, uit de tijd dat hij zelf nog profzeiler was. De ervaren Nieuw-Zeelander heeft Nederland al drie keer op rij olympisch goud bezorgd. Naast de titel die Badloe afgelopen weekeinde in Japan bemachtigde, triomfeerde hij met Dorian van Rijsselberghe in Londen (2012) en Rio de Janeiro (2016).

„Aaron is degene die voor mij al jarenlang alles mogelijk maakt”, aldus Badloe. „Zonder hem in de boot was het misschien wel heel anders gelopen voor me. Hij is een coach, vader, broer en vriend ineen. Naast de relatie die we op het water hebben, leven we bijna het hele jaar samen in hetzelfde huis. Bovenal is hij een ware succescoach gebleken.”

In Japan baarde Badloe opzien met een gemillimeterd kapsel, met bovenop zijn hoofd een enorme blauwe pijl. Dat was dan weer een ode aan de enige echte windmaster Aang uit de animatieserie Avatar: The Last Airbender. Badloe: „Eerst dit kapsel maar even laten uitgroeien…”

