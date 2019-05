Schwaab kiest voor familie en vertrekt bij PSV

PSV, zo goed als kansloos in de strijd om de titel, wil het seizoen voor eigen publiek goed afsluiten. „We hebben ons niet anders voorbereid dan normaal”, zei Van Bommel over het duel met Heracles. „Het doel is gewoon winnen. Of we Luuk gaan helpen om topscorer te worden? Het zou mooi zijn als hij de dertig haalt, want dan hebben we in ieder geval twee keer gescoord.”

Verder was de debuterende trainer duidelijk in zijn analyse over het afgelopen jaar in de eredivisie. „Je kunt een heel mooi verhaal ophangen. We hebben heel vaak gescoord, de minste tegengoals moeten incasseren, maar aan het eind van de rit hebben we geen prijs. En als je geen prijs haalt, heb je het niet goed gedaan.”