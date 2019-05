Vertrek bij Ajax voor Ten Hag ’geen thema’

Als het aan Ten Hag ligt, dan is hij volgend seizoen ook weer succesvol met Ajax. Al beseft hij dat het heel lastig wordt om de successen van dit voetbaljaar enigszins te benaderen. Ajax was vorige week een paar seconden verwijderd van de finale van de Champions League en won al de KNVB-beker. In de kampioenswedstrijd tegen De Graafschap wil de club uit Amsterdam woensdagavond de kroon zetten op een seizoen om nooit meer te vergeten.

Ajax heeft een eigen vermogen van 178 miljoen en verdiende zo’n 100 miljoen euro in de Champions League. Frenkie de Jong vertrekt voor maximaal 86 miljoen euro naar FC Barcelona. Matthijs de Ligt, Donny van de Beek, Hakim Ziyech en David Neres liggen ook uitstekend in de markt.

De uitdaging voor Ajax is nu om de financiële voorsprong op PSV en Feyenoord te vertalen in sportief succes. „Maar dat is best lastig in een competitie waarin Ajax en PSV zo veel winnen en nauwelijks iets laten liggen”, zei Ten Hag. „Ook niet alle spelers willen naar de eredivisie komen.”

Ajax stond vorige week in de halve finale van de Champions League maar moet ook als het kampioen wordt komende zomer twee voorronden overleven om opnieuw aan het hoofdtoernooi van de koningsklasse te mogen deelnemen. „Dat is best wel vreemd”, vindt Ten Hag, die beseft dat Ajax er bij gebaat is dat er zo weinig mogelijk dragende spelers vertrekken.

„Een kern met automatismen overhouden, dat zou helpen”, zei de trainer, die niet durft te voorspellen hoeveel basisspelers afscheid gaan nemen van Ajax. „We zullen voor ze vechten, maar het is niet zo dat we iedereen aan hun contract kunnen houden. Dat is naïef om te denken.”