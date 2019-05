Van Bronckhorst: ’Voelt niet raar, maar heel goed’

„Zondag heb ik heel veel jaren mooi af kunnen ronden”, aldus Van Bronckhorst. „Het mooie was dat ik dit in De Kuip kon doen, voor het eigen publiek en met familie om me heen. Dat past ook bij mij. Ik denk dat de club dat fantastisch heeft gedaan. Vandaag was het de laatste keer op het trainingsveld, binnenkort de laatste keer in mijn kantoor. Je weet dat dit soort dingen eraan zit te komen. Dat voelt niet raar, maar heel goed.’

Voor het eerst stond er voor Van Bronckhorst en Feyenoord niets meer op het spel aan het einde van het seizoen. Morgen in Sittard is dat weer het geval, omdat Feyenoord al verzekerd is van de derde plaats. ’Het is een einde geworden dat ik nog niet eerder heb meegemaakt. Andere jaren was het zo dat we of nog een bekerfinale speelden, of om het kampioenschap streden. Nu is dat niet het geval. Bij NAC stelden we de derde plaats al veilig, dus het is een heel raar slot geworden, mede door een lange periode zonder wedstrijden aan het eind.”