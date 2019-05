KNVB doet aangifte van oplichting

Verscheidene amateurclubs in Nederland ontvingen de voorbije dagen per e-mail arrangementen voor de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal op 28 juli tussen Ajax en PSV. Het lijkt alsof die mail van de KNVB komt, maar dat is niet zo. Ook zijn sommige clubs telefonisch benaderd.

De afzender gebruikt in zijn bijlage in de mail een document met briefpapier en logo’s van de KNVB. ''Wij willen met klem benadrukken dat dit géén correspondentie namens de KNVB betreft en hier sprake is van oplichting/identiteitsfraude'', aldus de KNVB. ''Opvallend aan deze brief zijn de vreemde zinsconstructies en spelfouten. Ook het opgegeven e-mailadres van de KNVB klopt niet.''