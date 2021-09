Martin Koopman bij Maladiven ‘wegens succes’ ontslagen

De coach, die momenteel in zijn huis op Aruba verblijft, denkt dat Malediven door hem weg te sturen op de post salariskosten wil besparen. Pas in februari staan er weer wedstrijden op de kalender. Hij zegt gekscherend dat hij ’door succes ontslagen’ is.

Koopman verbleef in de coronaperiode al een jaar op de eilandengroep zonder er te kunnen werken. In die periode werd hij wel keurig betaald. De trainer uit Diepenveen roept nu de hulp van de FIFA in om zijn salaris tot 2024 veilig te stellen. Ook heeft hij een advocaat in de arm genomen.

Zijn assistent Gerhard Wermink heeft inmiddels onderdak gevonden als fysiektrainer bij Emmen.