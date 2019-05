Zverev ook in Rome vroeg onderuit

Zverev kent geen goede reeks in de afgelopen weken. Op de graveltoernooien van Madrid en München strandde de 22-jarige tennisser in de kwartfinales. In Monte Carlo, Barcelona en Marrakesh ging hij nog eerder onderuit.

Berrettini is de nummer 33 van de wereld. De Italiaan had een wildcard gekregen voor het toernooi in Rome. In beide sets brak hij twee keer de opslag van Zverev en nam daarmee revanche voor de uitschakeling door de Duitser een jaar eerder in Rome in dezelfde ronde.