Silooy reikt schaal uit bij titel Ajax

Silooy debuteerde in 1981 in het eerste elftal van Ajax en nam in 1996 afscheid van de Amsterdamse club. Tussentijds speelde hij drie jaar voor Matra Racing Paris.

Silooy was uiterst succesvol met Ajax. Hij won zeven landstitels en vier nationale bekers. Ook pakte hij met de Amsterdamse club de wereldbeker, Champions League, Europa Cup 2 en UEFA Cup.

Silooy sloot in 2000 zijn loopbaan af bij de Graafschap, dat woensdag de tegenstander van Ajax in de kampioenswedstrijd is. De club uit Amsterdam verdedigt in de laatste speelronde een voorsprong van drie punten en veertien doelpunten op PSV, dat Heracles Almelo ontvangt.

Algemeen directeur Eric Gudde komt met de kampioensschaal naar Doetinchem. In Eindhoven is een replica van de schaal aanwezig.