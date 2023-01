Premium Het beste van De Telegraaf

Ervaren kracht Jumbo-Visma nam Dumoulin al eens mee Wielrenner Van Emden heeft liefde voor vogelspotten: ’Raakte in extase door kiekendief’

Door Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

Jos van Emden onderbreekt geregeld een trainingsritje om een bijzondere vogel te spotten. Ⓒ FOTO MATTY VAN WIJNBERGEN

De meeste atleten storten zich vol overgave op hun topsportcarrière, maar wat drijft hen nog meer? In de rubriek ’de andere passie van’ zoomen we hier op in. Dit keer vertelt profwielrenner Jos van Emden over zijn liefde voor vogelspotten. Hij is inmiddels een kenner en somt moeiteloos het ene na het andere vogelfeitje op.