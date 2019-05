Ploegleider: ’Wil nog niet denken aan einde Giro voor Tom’

„Ik weet niet precies wat er gebeurd is. We moeten het even afwachten. Ik heb Tom nog niet gesproken. Hij is nu heel teleurgesteld. Dat is logisch. Hij heeft pijn. De dokter komt zo en dan gaan we het even bekijken”, zei ploegleider Marc Reef.

Dumoulin verloor door de val meer dan vier minuten op klassementsleider Primoz Roglic. Reef: „Het is begrijpelijk dat hij er aangeslagen uitziet. Als je voor het klassement rijdt en dan zo iets gebeurt. Het is gewoon klote. Op dit moment wil ik nog niet denken aan het einde van de Giro voor Tom. We moeten eerst even zien wat de situatie is en daarna kijken we verder.”

Michiel Elijzen, ook ploegleider bij Sunweb, zei even later: „We wachten even tot de dokter er is. Die kan de wond schoonmaken. Met zoveel bloed ziet het er op het eerste moment altijd ernstig uit. Hij kan zijn knie ook moeilijk buigen. Je zag dat hij na de val moeite had om kracht te zetten.”