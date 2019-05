Geen breuken bij Dumoulin na zware val

„Er zijn geen breuken. Waarschijnlijk is er een pees beschadigd”, aldus Dumoulin in een eerste reactie. „Ik ga nu naar het hotel. Ik ga er een nachtje over slapen en dan beslis ik morgen of ik nog op de fiets stap. Het is klaar voor het klassement.”

In de slotfase van de vierde Giro-etappe kwam Dumoulin hard ten val. De Nederlandse wielrenner van Sunweb stapte wel weer op zijn fiets en vervolgde de rit met een gehavende knie en een van pijn vertrokken gezicht.

Uiteindelijk verloor Dumoulin meer dan 4 minuten op de Sloveense klassementsleider Primoz Roglic, die bij de voorste groep zat en als zesde eindigde.

De linkerknie van Tom Dumoulin ligt helemaal open. Ⓒ Screenshot