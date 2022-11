Krijgt Steven Berghuis zijn mooiste verjaardag ooit?

Berghuis opperde maar niet dat hij zijn verjaardag op een rondvaartboot door de Amsterdamse grachten hoopt te vieren. Een gelegenheid die Van Gaal waarschijnlijk niet had laten lopen, want de bondscoach verklaart bij herhaling vol overtuiging, dat hij erin gelooft dat Oranje wereldkampioen gaat worden. „De trainer is onze leider. Als hij dat uitspreekt ga je daarin geloven. Die overtuiging heb je zelf ook. Het moet gaan leven in de groep. Dat voorbeeld moet hij geven.”

De bondscoach geeft steeds aan dat Oranje misschien niet de beste spelers ter wereld heeft, maar de teamspirit als belangrijk wapen heeft. Berghuis ervaart dat zelf ook zo. „We gaan voor elkaar door het vuur buiten het veld en in het veld. Ik heb persoonlijk wel een heel fijn gevoel bij de spelers en de teamgenoten.”

Volgens de Ajax-speler haalt Van Gaal alles aan om zijn spelers te overtuigen dat Oranje wereldkampioen kan worden. „Tijdens meetings spreekt hij vaak over de wereldtitel, maar bijvoorbeeld soms ook over de app. „Toen duidelijk werd dat hij ziek was, heb ik hem beterschap gewenst. ’Dankjewel. Ik hoop dat jij klaar bent om wereldkampioen te worden’, stuurde hij terug. Dat kwam wel even aan bij me.”