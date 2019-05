Droomtransfer voor speelster Oranje

Roord speelde twee jaar lang in Duitsland. Daarvoor kwam ze vier seizoenen lang uit voor FC Twente.

„Arsenal is de kampioen in een ambitieuze competitie. Ik volg de Women’s Super League al jaren en het is altijd mijn droom geweest om daar te spelen. Ik houd van de aanvallende speelstijl van Arsenal en denk ook dat dat goed bij mij past”, vertelt Roord

Ik kan me in Engeland weer op een andere manier verder ontwikkelen als voetbalster”, zegt Roord, die volgende maand met Nederland meedoet aan het wereldkampioenschap in Frankrijk.