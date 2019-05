Bottas dolenthousiast over Zandvoort

„Het is erg goed voor de Formule 1. Het is een gaaf circuit, een beetje ’old school’. Een fout is op dit circuit snel gemaakt”, zegt de Finse coureur van Mercedes op de website van de Formule 1.

„Ik heb goede herinneringen aan Zandvoort, uit mijn tijd in de Formule 3 bijvoorbeeld. Ik heb er nooit over nagedacht hoe het zou zijn om daar te rijden in een Formule 1-wagen. Nederland heeft nu een grote schare fans. Dit wordt een grote race, dat weet ik zeker.”

Bekijk ook: TT Assen feliciteert Zandvoort met Formule 1

„De support voor Max Verstappen wordt met de race groter”, aldus de Fransman Romain Grosjean van Haas Ferrari. „Daarom weet ik zeker dat dit een zeer succesvol evenement zal worden. In de Formule 3 was het al een uitdagend circuit.”

De Italiaan Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) is ook enthousiast: „Ik houd erg van dit circuit. Ik zie er erg naar uit om hier terug te keren.”