Beduusde Timmermans laat Dumoulin met rust

Zijn provinciegenoot en favoriete renner was zojuist na de vierde etappe van de Giro d’Italia zwaar gehavend naar binnen gedoken. „Vreselijk”, zei de aanvoerder van de sociaal-democraten. „Ik houd nu maar even afstand.”

En zo zag Timmermans de pechvogel in een ziekenwagen verdwijnen, op weg naar onderzoek dat in ieder geval geen breuken aantoonde. „Dramatisch. En als je het nou nog zelf doet, maar het komt ook nog door een stuurfout van een ander. Het zag er niet goed uit hoe hij daarna op de fiets zat. Het lichaam krijgt ook zo’n opdoffer.”

Tom Dumoulin ziet af. Ⓒ BSR Agency

Timmermans was dinsdag even in Rome voor een tv-interview en ’s avonds voor een debat met jongeren. De Giro-organisatie had hem benaderd om de jongerentrui uit te reiken. „Maar veel liever had ik hier Tom in betere tijden omhelsd.”