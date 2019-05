Oranjevrouwen onder 17 naar EK-finale

De ploeg van coach Robert de Pauw rekende tijdens het toernooi in Bulgarije in de halve finales zeer verrassend af met wereldkampioen Spanje. Lotje de Keijzer, Iris Stiekema en Nikita Tromp zorgden voor een 3-1 zege.

In de finale wacht Oranje een confrontatie met Duitsland. In de groepsfase werden de oosterburen al met 3-2 bedwongen. De finale wordt vrijdag 17 mei om 13.00 uur afgewerkt in Albena.