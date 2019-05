RKC kukelt NEC uit play-offs

In eigen huis won de Brabantse formatie van coach Fred Grim met 3-0. Dat was net genoeg, na de eerdere nederlaag van 2-0 in de Goffert van Nijmegen.

Dylan Seys opende in het Mandemakersstadion vlak voor rust de score. De Belg deed dat na zwak uitverdedigen aan Nijmeegse kant. Na ruim een uur zorgde Stijn Spierings 'uit de draai' voor het tweede Waalwijkse doelpunt. Mario Bilate maakte er 3-0 van.

RKC speelt nu in de halve finale tegen de nummer 16 van de eredivisie, De Graafschap of Excelsior.