Spanjaard met meerdere breuken uit Giro

Navarro crashte 6 kilometer voor de finish. Onderzoek in het ziekenhuis in Rome wees uit dat hij drie ribben heeft gebroken. Ook zit er een breuk in het rechtersleutelbeen van Navarro, die ook een klaplong opliep.

Tom Dumoulin kwam ook hard ten val. De Nederlandse favoriet kan een topklassering vergeten en bepaalt woensdagochtend of hij nog van start gaat.