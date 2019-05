Griezmann weg bij Atletico, nu naar Barça?

Antoine Griezmann speelt komend seizoen niet meer bij Atletico Madrid. De Franse aanvaller is na vijf jaar toe aan een nieuwe uitdaging, zegt hij op Twitter via het clubkanaal van Atletico.

De 28-jarige Griezmann verlengde vorig jaar zomer zijn contract bij Atletico tot 2023. Hij maakte in de competitie in vijf seizoenen 94 doelpunten voor de club. Griezmann, die vorig jaar met Frankrijk de wereldtitel behaalde, wordt al langer in verband gebracht met een overgang naar FC Barcelona.

„Het was moeilijk om deze beslissing te nemen. Maar ik voel dat het het juiste besluit is. Ik wil alle supporters bedanken voor de steun die ik de voorbije vijf jaar kreeg. Hier won ik mijn eerste prijzen”, aldus Griezmann, die in 2014 voor 30 miljoen euro overkwam van Real Sociedad en elk seizoen clubtopscorer van Atlético werd.

Griezmann won met Atletico in 2018 de Europa League en aansluitend ook de Europese Supercup. Twee jaar eerder gingen de Madrilenen in de eindstrijd van de Champions League na strafschoppen ten onder tegen stadgenoot Real.

Eerder maakte Lucas Hernandez bekend Atlético te verlaten. De Franse verdediger gaat bij Bayern München voetballen. Aanvoerder Diego Godin gaat na negen jaar ook weg bij Atletico Madrid.