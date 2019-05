SC Cambuur naar halve finales play-offs

De voetbalclub uit Leeuwarden won dinsdag in de eerste ronde van de play-offs met 1-2 van Almere City FC. Het eerste duel tussen beide clubs eindigde vorige week onbeslist (2-2).

Cambuur mocht de doelman van Almere dankbaar zijn. Agil Etemadi ging bij beide doelpunten in de fout. In de 16e minuut profiteerde eerst Nigel Robertha en in de 19e minuut werkte Anwar Bensabouh de bal in zijn eigen doel.

Niek Vossebelt bracht de spanning kort na rust met een tegentreffer terug, maar daarna bleven doelpunten uit.

In de halve finales van de play-offs treft Cambuur de nummer 17 uit de eredivisie. Woensdag, na de laatste speelronde, is duidelijk of dat De Graafschap of Excelsior is. Een tweestrijd tussen Cambuur en De Graafschap zou bijzonder zijn. Henk de Jong is nu nog trainer van De Graafschap maar komend seizoen keert hij terug naar Cambuur. Hij bekeek het duel in Almere vanaf de tribune.