’Petacchi was klant bij dopingarts’

Operatie Aderlating draait om de Duitse arts Mark Schmidt. Wielrenners Stefan Denifl en Georg Preidler blijken al betrokken te zijn. Petacchi ontkent alle betrokkenheid in gesprek met de Italiaanse tv-zender Rai. „Ik heb die man nog nooit gezien. Ik ben nooit bij hem op bezoek geweest, niet in Duitsland en ook niet in een ander land. Ik heb mij nooit schuldig gemaakt aan bloeddoping en weet niet waarom mijn naam in dit dossier opduikt.”

Petacchi zou in de jaren 2012 en 2013 regelmatig een bezoek hebben gebracht aan Schmidt. de inmiddels 45-jarige Italiaan reed in die jaren bij Lampre en Quick Step. Petacchi zou zich schuldig hebben gemaakt aan het gebruik van bloeddoping.

Petacchi kwam in 2007 in opspraak toen tijdens de Giro te hoge waardes van het middel Salbutamol in zijn bloed werden gevonden. Astmapatiënt Petacchi weet de hoge concentratie aan zijn puffer en werd nadien vrijgesproken door de Italiaanse bond.

Petacchi won in 2005 Milaan-San Remo. In zijn loopbaan veroverde hij verder twintig etappezeges in de Vuelta, 22 in de Giro d’Italia en zes in de Tour de France.