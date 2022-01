Jürgen Klopp door corona niet op de bank tegen Chelsea

Opvallend is dat er daardoor twee grote Engelse clubs ineens door Nederlanders worden gecoacht. Bij Arsenal zit zaterdag Albert Stuijvenberg namelijk op de bank als eindverantwoordelijk tegen Manchester City, omdat trainer Mikel Arteta positief testte.

Eerder kwam al naar buiten dat vermoedelijk drie spelers en enkele stafleden besmet zijn. „Dit is niet leuk”, aldus Klopp, die niet wilde zeggen om wie het gaat. „Dat kunnen jullie op de dag van de wedstrijd wel opmaken uit de selectie.”

Golf met Van Dijk

De Duitser had eerder deze maand ook al te maken met een coronagolf. Virgil van Dijk, Thiago Alcantara, Fabinho en Curtis Jones testten positief en misten daardoor enkele wedstrijden. De vier spelers keerden afgelopen weekeinde allemaal terug op de club na hun quarantaineperiode. Met Van Dijk en Fabinho weer in de basis verloor Liverpool dinsdag met 1-0 bij Leicester City. Zondag nemen de ’Reds’ het in Londen op tegen Chelsea.

Volgens Klopp was het vrijdag nog niet duidelijk of Liverpool de organisatie van de Premier League gaat vragen om uitstel van die wedstrijd. „We hebben nog geen uitbraak gehad waarbij tien, vijftien of twintig spelers besmet waren. Het is bij ons per dag afwachten. Het voelt als een loterij, waarbij je iedere ochtend weer moet wachten op de uitslagen.”

Takumi Minamino en Thiago kunnen vanwege spierblessures zeker niet meedoen tegen Chelsea. Die club heeft als nummer 2 van de ranglijst 1 punt meer dan Liverpool, dat een wedstrijd minder speelde.

Newcastle United

Newcastle United heeft vanwege coronabesmettingen en blessures te weinig spelers over om zondag in de Premier League te kunnen aantreden tegen Southampton. De organisatie van de Engelse voetbalcompetitie besloot daarom om op verzoek van Newcastle de wedstrijd uit te stellen. De ’Magpies’ konden donderdag ook niet aantreden tegen Everton.

Newcastle en Southampton zouden elkaar zondagmiddag treffen in het St. Mary’s-stadion. De Premier League gaat nu op zoek naar een nieuwe datum.

De Engelse competitie wordt al enkele weken geteisterd door een golf aan coronabesmettingen bij de clubs. In drie weken tijd zijn achttien wedstrijden uitgesteld. De clubs kunnen om uitstel vragen als ze niet minimaal dertien veldspelers en één doelman tot hun beschikking hebben.

Donderdag werd al duidelijk dat op nieuwjaarsdag de wedstrijd Leicester City - Norwich City niet doorgaat vanwege coronaperikelen. Norwich, de club van keeper Tim Krul, heeft te weinig spelers beschikbaar.