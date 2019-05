Van de Beek lost met titel belofte in aan boezemvriend Nouri

Donny van de Beek viert de overwinning op FC Utrecht. Ⓒ BSR Agency

Praten over Abdelhak Nouri en het blijvende, ernstige hersenletsel dat zijn boezemvriend in de zomer van 2017 opliep, valt Donny van de Beek (22) nog altijd zichtbaar zwaar. Sinds het thuisduel met FC Utrecht (4-1) en de verrassende nederlaag van PSV bij AZ (1-0), waardoor Ajax officieus de landstitel veroverde, heeft Van de Beek een belofte ingelost. „Deze is voor Appie”, zegt Van de Beek met zachte stem, verwijzend naar de 34e landstitel van de Amsterdammers. „Maar ik denk toch elke keer weer: ’wat was het toch mooi geweest als Appie erbij zou zijn.’ Dat laat me niet los.”