Overmars: ’Bergwijn interessante speler’

Dat de Amsterdammers mogelijk in Eindhoven willen shoppen, houdt verband met de transfer van Frenkie de Jong en het mogelijke vertrek van Matthijs de Ligt, Donny van de Beek en Hakim Ziyech. „Bij ons staat het aantrekken van Nederlandse spelers op één”, aldus de directeur voetbalzaken van Ajax, die wil voorkomen dat de fans geen binding hebben met de spelersgroep.

„We kunnen geen hele selectie met Zuid-Amerikanen formeren. Het is niet zo moeilijk. Je kijkt welke poppetjes er in het Nederlands elftal zitten en wat er mogelijk is. Het is heel belangrijk om een Nederlands gezicht te houden”, zegt Overmars.

„We willen - als het kan - continu in de Champions League spelen. Daarom kijken we goed om ons heen. De rvc heeft een berekening gemaakt, een keurig financieel plaatje voorgelegd, waarmee ik wel uit de voeten kan. Maar we verwachten vanuit onze eigen jeugd ook veel van Jurgen Ekkelenkamp en Ryan Gravenberch. En Onder 17 hebben we een heel goede lichting.” Bergwijn staat niet afwijzend tegenover een transfer naar Ajax.