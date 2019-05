Bergwijn blijft wél rustig

Steven Bergwijn op archiefbeeld.

EINDHOVEN - Het nieuws over de interesse van Ajax voor Steven Bergwijn is bij zijn huidige club PSV ingeslagen als een bom. Beleidsbepalers vallen over elkaar heen met de bekende oorlogstaal dat een vertrek naar de grote concurrent ’onbespreekbaar’ is. Ondertussen is de 21-jarige aanvaller de enige PSV’er die rustig blijft. Uiteindelijk bepaalt hij waar zijn toekomst ligt, en niemand anders.