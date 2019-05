Feyenoord volgt situatie bij PSV

Feyenoord was in 2011 woedend toen PSV Georginio Wijnaldum overhaalde om te vertrekken uit De Kuip. PSV betaalde slechts vijf miljoen euro voor de middenvelder en verkocht hem vier seizoenen later voor 17 miljoen euro aan Newcastle United.

Als Ajax erin slaagt voor veel geld Steven Bergwijn los te weken bij PSV, zal Mark van Bommel als trainer ook weer de markt op gaan. Een van de beste vleugelspelers van Nederland is Steven Berghuis (27), die bij Feyenoord nog een contract heeft tot 2021. Berghuis is 14-voudig international bij Oranje.

Jaap Stam, de opvolger van Giovanni van Bronckhorst, wil zo’n sterk mogelijk elftal bij Feyenoord houden. Hij weet echter dat zijn club financieel niet kan opboksen tegen grote aanbiedingen van andere clubs als die zich melden voor de beste spelers.

Berghuis komt vanavond op bezoek bij Fortuna Sittard in actie, Robin van Persie zoals bekend niet meer.