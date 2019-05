Analyse: Valpartij verlost Dumoulin van dilemma

Tom Dumoulin vlak voor de etappe van dinsdag. Ⓒ BSR Agency

Zijn onfortuinlijke valpartij heeft Tom Dumoulin ongewild van een dilemma verlost. Vorig jaar na zijn tweede plaats in de Tour de France riep de Limburger dat hij in 2019 volledig zijn pijlen op de Ronde van Frankrijk zou richten. Dat de Giro d’Italia vervolgens een parcours uittekende dat op zijn lijf geschreven was, bracht hem aan het twijfelen. De bijna zestig kilometer aan tijdritkilometers zouden hem na 2017 goed op weg helpen naar zijn tweede Giro-zege.