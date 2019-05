Ajax gaat op voor 34e landstitel

De club verdedigt in de laatste speelronde van de eredivisie een voorsprong van drie punten en veertien doelpunten op PSV. De club uit Eindhoven sluit het seizoen af met een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo.

Alle duels van de laatste speelronde van de eredivisie beginnen om 19.30 uur. De meeste beslissingen zijn al gevallen. Feyenoord eindigt als derde, AZ als vierde. NAC Breda is al gedegradeerd en Excelsior en De Graafschap moeten in de play-offs degradatie zien te voorkomen. Vitesse, FC Utrecht en Heracles Almelo hebben zich al gekwalificeerd voor de play-offs om Europees voetbal. FC Groningen of Willem II wordt de vierde deelnemer.

Bekijk ook: Silooy reikt schaal uit bij titel Ajax

Luuk de Jong heeft de beste papieren om topscorer te worden. De spits van PSV heeft 28 keer gescoord in de eredivisie, tweemaal meer dan Dusan Tadic van Ajax.

Als Ajax de landtitel wint, dan worden trainer Erik ten Hag en zijn spelers donderdag vanaf 16.00 uur gehuldigd op het Amsterdamse Museumplein.