Oud-bondscoach Rode Duivels bondscoach Iran

Voorzitter Mahdi Tadsch van de Iraanse voetbalbond bevestigde de aanstelling van de 50-jarige Belg, voormalig international en oud-bondscoach van de Rode Duivels. Wilmots zal deze week in Teheran zijn contract ondertekenen.

Wilmots is de opvolger van de Portugees Carlos Queiroz, die in januari opstapte na de uitschakeling door Japan (0-3) in de halve finales van de Azië Cup. Queiroz was acht jaar bondscoach van Iran en met de ploeg actief op de WK's van 2014 (Brazilië) en 2018 (Rusland).

Wilmots was bondscoach van België tussen 2012 en 2016. De voormalig middenvelder van onder meer Standard en Schalke 04 werd daarna bondscoach van Ivoorkust. Na een half jaar was hij al weg bij de Afrikaanse ploeg.