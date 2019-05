Federer hekelt verdubbeling ticketprijzen in Rome

„Op deze manier is het net dat ze de tennisfans belonen die eerder kaartjes hebben gekocht. Dat is een beetje raar”, meent Federer. Hij voegt er onmiddelijk aan toe dat hij blij is om in Rome te spelen. „Hopelijk is het publiek fantastisch en voor het voor een goede sfeer.”

Federer, 37 jaar inmiddels, doet voor het eerst sinds 2016 mee aan het masterstoernooi. De Zwitser, als nummer drie geplaatst, had de eerste rond een bye en begint het toernooi met een partij tegen de Portugees Joao Sousa. Federer wil op het gravel in Rome extra ritme opdoen in de aanloop naar Roland Garros.