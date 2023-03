Burgemeester van Rome wil geen Feyenoord-fans in zijn stad

„Ik heb minister Matteo Piantedosi gevraagd om te kijken naar een uitverbod voor Feyenoord-fans”, zegt de burgemeester tegen diverse Italiaanse media, waaronder de Corriere dello Sport. „We willen er alles aan doen om de stad Rome en de bevolking te beschermen. We hebben al eens te maken gehad met ernstig geweld”, zo doelt Gualtieri op de rellen in 2015 in Rome met aanhangers van Feyenoord. Daarbij raakte onder meer de monumentale Barcaccia-fontein beschadigd.

Niet alleen de rellen van acht jaar geleden zijn voor de burgemeester aanleiding om de Feyenoord-aanhang te willen weren uit zijn stad. Gualtieri ontvangt eind april ook inspecteurs die de kandidatuur van Rome voor het huisvesten van de Wereldtentoonstelling van 2030 (Expo 2030) komen beoordelen. Hij zit dan niet te wachten op gedoe met voetbalfans in zijn stad. „Ik heb de minister gebeld en mijn bezorgdheid geuit.”

Bij rellen in 2015 in Rome beschadigden aanhangers van Feyenoord de monumentale Barcaccia-fontein. Ⓒ ANP/HH

Eerder dit seizoen waren supporters van Feyenoord niet welkom in Rome bij de groepswedstrijd tegen Lazio, toen vanwege een straf van de UEFA. De Europese voetbalbond besloot dat de Rotterdamse club een uitwedstrijd zonder publiek moest spelen vanwege ongeregeldheden vorig seizoen in de Conference League.

AS Roma en Feyenoord troffen elkaar eind vorig seizoen in de finale van de Conference League. Toen won de ploeg van trainer José Mourinho in Tirana met 1-0. Een dag voor de finale moest de Albanese politie ingrijpen om aanhangers van beide clubs uit elkaar te houden. Tientallen supporters, voornamelijk van AS Roma, werden gearresteerd. Vlak voor de aftrap vond in het stadion ook een vechtpartij tussen een groepje supporters plaats.

Bij de loting voor de kwartfinales van de Europa League werden Feyenoord en AS Roma vrijdag weer aan elkaar gekoppeld. Het eerste duel is op 13 april in De Kuip, de return een week later.